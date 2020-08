Coronavirus, allarme contagi in Francia e Spagna: nuovi record di casi

In Europa l’emergenza Covid-19 preoccupa soprattutto per i dati giornalieri di Francia (con 3.776 nuovi casi) e Spagna (3.715): si tratta dei numeri più alti in 24 dalla fine dei loro rispettivi lockdown. In Francia. A Tolosa mascherina obbligatoria per un mese. Allerta anche in Germania. Norvegia e Finlandia impongono quarantene

L’emergenza coronavirus continua a far paura (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE). In Europa a preoccupare di più sono i dati giornalieri di Francia (con 3.776 nuovi casi) e Spagna (3.715): entrambe registrano nuovi record di contagi dalla fine dei loro rispettivi lockdown. In Francia nelle ultime 24 ore si sono registrati anche altri 17 decessi legati al Covid-19 che portano a 30.468 il totale delle vittime.

Francia: mascherina obbligatoria in tutta Tolosa Per limitare l'ondata di contagi, da venerdì mattina sarà obbligatorio indossare la mascherina in tutta la città di Tolosa, nel sud della Francia. Lo ha annunciato il prefetto dell'Alta Garonna nel tentativo di arginare la circolazione attiva del Covid-19. "Ho deciso di estendere l'uso della mascherina a tutta la città di Tolosa dal 21 agosto", ha dichiarato il prefetto Etienne Guyot in una conferenza stampa. È la prima volta che una misura del genere viene imposta in una grande città in Francia. L'obbligo è valido per un mese dalle 7 alle 3 per "persone di età superiore a 11 anni che si muovono all'aria aperta", comprese quelle in bicicletta o scooter.