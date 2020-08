10/25 ©Ansa

Sono già 40 le persone rintracciate dall'Asl Toscana sud est per effettuare il tampone dopo aver partecipato alla festa in un bagno di Ansedonia (Grosseto), nel comune di Orbetello, alla quale hanno partecipato un dj e tre turisti romani risultati poi positivi al Coronavirus che avrebbero contratto il virus in un focolaio in Sardegna. L'Asl toscana ha ricevuto nei giorni scorsi una segnalazione in merito da parte della Asl di Roma e ha attivato una serie di controlli sui partecipanti alla festa