Coronavirus, Spallanzani: "Falsa notizia della 20enne ricoverata"

L'istituto Spallanzani di Roma ha smentito la notizia, precedentemente riportata, secondo la quale una ragazza di 20 anni sarebbe stata ricoverata all'ospedale con polmonite da Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - L'EMERGENZA A ROMA) dopo essere stata per una settimana in Sardegna e aver frequentato con le amiche alcuni famosi locali di Porto Cervo come il Billionaire, il Just Cavalli club, la discoteca The Temple e il Canteen di Poltu Quatu. Nello stesso istituto sono In isolamento anche tre ragazzi che stavano trascorrendo le vacanze al Circeo.

La nota dello Spallanzani

Tra i pazienti ricoverati allo Spallanzani, "tre sono provenienti dal cluster di contagi di Porto Rotondo, in Sardegna. Sono ricoverati in regime di ricovero ordinario, tutti in condizioni cliniche buone, e non necessitano di alcun tipo di supporto respiratorio". Lo chiarisce la direzione sanitaria dell'ospedale romano in una nota smentendo "categoricamente qualunque falsa notizia relativa alla presenza di una ventenne romana ricoverata in terapia intensiva. La Direzione Sanitaria - si legge ancora - ribadisce che le uniche informazioni veritiere attengono ed atterranno sempre a quanto emesso dai bollettini medici pubblicati sul sito istituzionale www.inmi.it e sui principali social network".

Positivi venti giovani rientrati dalla Sardegna

Sono più di venti al momento i giovani rientrati dalla Sardegna e risultati positivi al Coronavirus. La maggior parte ha sviluppato sintomi come assenza di olfatto e gusto, febbricola, spossatezza. Si trovano tutti in isolamento in casa, seguiti dal medico di famiglia o da specialisti privati perchè, spiega una madre, "nel pubblico è stato impossibile trovare qualcuno nei giorni intorno a Ferragosto che curasse mio figlio e gli prescrivesse delle medicine".