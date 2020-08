Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Sono stati individuati presso l'Aeroporto di Fiumicino tre nuovi casi positivi ai test rapidi. Si tratta di due residenti a Roma e uno a Campagnano di Roma di rientro da Santorini (Grecia). E' stato predisposto l'isolamento e il contact tracing internazionale". Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

"Abbiamo finora effettuato oltre 2mila test rapidi, con un risultato entro i 30 minuti, all'aeroporto di Fiumicino, che emerge come un esempio virtuoso, di efficienza a livello nazionale", ha sottolineato ieri l'assessore alla Salute della Regione Alessio D'Amato. Altri 3 mila test sono stati effettuati nei drive-in, per un totale di 5 mila test su viaggiatori in rietro.

Nel Lazio si sono contati ieri un totale di 43 casi, più della metà di importazione, come rende noto la Regione. (LA DIRETTA)

7:33 - Tre nuovi positivi individuati con test a Fiumicino

"Sono stati individuati presso l'Aeroporto di Fiumicino tre nuovi casi positivi ai test rapidi. Si tratta di due residenti a Roma e uno a Campagnano di Roma di rientro da Santorini (Grecia). E' stato predisposto l'isolamento e il contact tracing internazionale". Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.