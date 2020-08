Coronavirus Lazio, ieri oltre 5 mila test su viaggiatori di rientro

A partire da questa mattina è stato attivato anche il diciannovesimo drive-in, all'interno dell'istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana, in via Appia Nuova a Roma

Sono oltre 3mila i test covid effettuati ieri nei drive-in del Lazio su viaggiatori di rientro da Spagna, Croazia, Grecia e Malta, ai quali si aggiungono i circa 2 mila test eseguiti presso gli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino. Lo rende noto l'Unità di crisi Covid-19 della Regione, sottolineando che per quanto riguarda i test in aeroporto il 50% dei casi riguarda giovani di età tra 18 e 34 anni (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI NEL LAZIO).

I dati

Al drive-in del San Giovanni i test effettuati sono stati 252, al drive-in di Casal Bernocchi 200, al drive-in del Labaro 150, al drive-in del Forlanini 314 e al drive-in del Santa Maria della PieTà 362. E ancora: 268 test effettuati al drive-in della Asl Roma 6; 195 test al drive-in della Asl Roma 5 (125 a Palombara e 70 a Colleferro); 915 test ai drive-in della Asl Roma 2 (538 al Santa Caterina delle Rose e 377 in via degli Eucalipti). Sono 142 i test effettuati al drive-in del Campus Bio-Medico, 127 quelli effettuati nel drive-in della Asl di Viterbo e 125 quelli effettuati nel drive-in di Rieti.

Tutti i drive-in del Lazio sono operativi 7 giorni su 7 dalle 9 alle ore 19. Da questa mattina è operativo anche il diciannovesimo drive-in, all'interno dell'istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana, in via Appia Nuova 1411. L'ingresso è segnalato da un mezzo della Protezione civile.

Le parole dell'assessore D'Amato

"A Roma e nel Lazio è in corso una grande operazione di sanità pubblica per limitare i casi di ritorno e i dati degli Aeroporti assieme al lavoro dei drive-in sono straordinari. Una grande risposta per garantire la sicurezza", commenta l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.