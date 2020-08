Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Un ottimo risultato perché vengono precocemente intercettati positivi asintomatici. A Roma è in corso l'azione più importante di sanità pubblica per prevenire i casi di rientro" commenta l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato

Ieri sono stati individuati i primi cinque casi di Covid grazie ai test rapidi in aeroporto: si tratta di un giovane di rientro da Malta e di una ragazza giunta dalla Grecia. Positivi anche sei ragazzi di ritorno da Porto Rotondo. Al via i test anche a Ciampino. (LA DIRETTA)

Individuato presso l'Aeroporto di Fiumicino un sesto caso positivo ai test rapidi. Si tratta di una ragazza romana proveniente da Tenerife. E' asintomatica ed è stata posta in isolamento. Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. "Un ottimo risultato perché vengono precocemente intercettati positivi asintomatici. A Roma è in corso l'azione più importante di sanità pubblica per prevenire i casi di rientro" commenta l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.