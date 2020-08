Coronavirus Lazio, primo positivo da test Fiumicino: giovane da Malta

All'aeroporto di Fiumicino è stato individuato il primo caso positivo al coronavirus attraverso i test disposti negli ultimi giorni sui passeggeri di ritorno da Paesi a rischio. Si tratta di un giovane di Pescara che rientrava da un viaggio a Malta. Per il suo caso è stato avviato il contact tracing, ed è in corso la notifica alla Asl abruzzese. Il ragazzo è già stato avvisato telefonicamente e posto in isolamento. Lo rende noto l'Unità di crisi della Regione Lazio (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LAZIO)