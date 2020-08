Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Chi sta in auto con l'aria condizionata deve avere comprensione per chi sta garantendo gratuitamente la tutela della salute pubblica. Non capisco perché se c'è un attesa allo stretto di Messina o al traforo del Monte Bianco c'è più comprensione dell'attesa per motivi di sanità pubblica", dice l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato

"Chiedo comprensione per i nostri operatori che stanno lavorando con le tute a 40 gradi. Chi sta in auto con l'aria condizionata deve avere comprensione per chi sta garantendo gratuitamente la tutela della salute pubblica. Non capisco perché se c'è un attesa allo stretto di Messina o al traforo del Monte Bianco c'è più comprensione dell'attesa per motivi di sanità pubblica". Lo afferma l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (LA DIRETTA)

7:36 - Regione: "Ieri ai drive-in 755 test viaggiatori rientro"

"Nella giornata di ieri 16 agosto sono stati effettuati al drive-in del San Giovanni 330 test sui viaggiatori di rientro dalle mete turistiche. Al drive-in di Casal Bernocchi 134 i test effettuati, al drive-in del Forlanini, che è stato attivato nel pomeriggio, sono stati 112 e al drive-in del Santa Maria della Pietà, attivato anch'esso nel primo pomeriggio, sono stati 80. Sono stati 99 i test effettuati al drive-in di Genzano. Da domani tutti i drive-in del Lazio saranno operativi 7 giorni su 7 dalle ore 9 alle ore 19". Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.



7:35 - D'amato, 'comprensione per operatori sanitari'

"Chiedo comprensione per i nostri operatori che stanno lavorando con le tute a 40 gradi. Chi sta in auto con l'aria condizionata deve avere comprensione per chi sta garantendo gratuitamente la tutela della salute pubblica. Non capisco perché se c'è un attesa allo stretto di Messina o al traforo del Monte Bianco c'è più comprensione dell'attesa per motivi di sanità pubblica". Lo afferma l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.