Coronavirus Roma, al via test rapidi a Ciampino: esito in 30 minuti

Dopo Fiumicino, hanno preso il via oggi anche all’aeroporto di Ciampino i test rapidi per l'individuazione del Covid-19, con l’esito in soli trenta minuti. Questa mattina è giunta a Roma una spedizione di 30mila test rapidi, partita la notte scorsa dai magazzini di Genova del Ministero della Salute e destinata ai due scali aeroportuali della Capitale. "Considerando che qui arriva un flusso di oltre la metà dell'intero numero di viaggiatori italiani che provengono dalle aree oggetto dell'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza per il contenimento del virus, abbiamo pertanto chiesto al Ministero di avere un'adeguata fornitura e così è stato”, ha dichiarato l‘assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato, che ha voluto anche ringraziare “gli oltre 170 operatori sanitari impegnati tra Aeroporti e i drive-in che in pieno agosto stanno garantendo la sicurezza e la salute pubblica”. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE A ROMA)