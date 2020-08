Coronavirus Roma, 6 ragazzi positivi connessi a cluster Porto Rotondo

Sono risultati positivi al coronavirus 6 ragazzi romani di rientro da Porto Rotondo, lussuosa località turistica sarda nel territorio comunale di Olbia. Lo comunica l'Unità di Crisi Regione Lazio. Si tratta di due gruppi distinti di ragazzi che hanno partecipato a una festa a Porto Rotondo nella giornata dell'8 agosto. (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI NEL LAZIO)

Le parole dell'assessore alla Sanità della Regione Sardegna

"La situazione è sotto controllo, la macchina è in moto, abbiamo già inviato sul campo Marcello Acciaro in rappresentanza dell'unità di crisi e domani arriveranno nuovi tamponi e nuovi rinforzi". Lo dichiara all'Ansa l'assessore della sanità della Regione Sardegna, Mario Nieddu, a proposito dell'allarme lanciato dalla Asl 1 di Roma per alcuni casi di positività al Covid-19 in un noto locale di Porto Rotondo. "Abbiamo tempestivamente attivato tutte le procedure necessarie per tracciare i contatti - afferma ancora l'assessore - e intanto sulle discoteche e locali simili siamo pronti ad allinearci alle decisioni inderogabili che il governo sta assumendo".