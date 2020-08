10/15 ©Ansa

Il Decreto Rilancio ha introdotto il Bonus mobilità, dedicato a chi vuole comprare un mezzo di trasporto non inquinante: non solo biciclette, anche monopattini, hoverboard e segway. C'è tempo fino al 31 dicembre per richiederlo o alla fine del fondo dedicato. Manca ancora però il decreto attuativo per mandare online il portale per richiedere il bonus