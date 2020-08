Incentivi auto, bonus rifinanziato e rimodulato: ecco come cambia

Dopo l’esaurimento dei 50 milioni previsti dal Dl Rilancio, il beneficio è stato riproposto nel Dl Agosto con 500 milioni, 90 dei quali però destinati alle colonnine elettriche. La ripartizione favorisce chi acquista le vetture meno inquinanti e rottama veicoli con più di 10 anni



Riparte, dopo il blocco a causa dell'esaurimento dei fondi, il bonus auto 2020. L'incentivo per l’acquisto di una vettura elettrica, ibrida o a bassa emissione, da agosto a dicembre 2020, era stato previsto dal Dl Rilancio. Un’operazione finanziata con 50 milioni di euro per ridare ossigeno al settore dopo l’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). Lo stanziamento si è però esaurito in pochi giorni, è stato così necessario rimodulare e rifinanziare il bonus nel Dl Agosto con 500 milioni, 90 dei quali però sono destinati a un fondo per favorire l’installazione di colonnine di ricarica elettrica.

L'entità del contributo è stato riparametrato, in base alle emissioni e a seconda che venga rottamato (o meno) un'auto con oltre dieci anni di vita. Riceveranno un incentivo più alto coloro che rottameranno un vecchio veicolo e che contestualmente acquisteranno una vettura a basse emissioni. In sostanza, l'ecobonus auto viene confermato per tutte le vetture tra 0 e 110 grammi per Km di Co2, ma la fascia più alta (tra 61 e 110 grammi) viene divisa in due, aumentando l'agevolazione per la parte da 61 a 90 grammi.

Dall'incentivo di 1.500 euro con rottamazione previsto per l'acquisto di veicoli con emissioni da 61 a 90 grammi si passa a 1.750 euro, mentre rimane un beneficio di 1.500 euro per quelle tra 91 e 110 grammi per km di Co2. Senza rottamazione, si avranno invece 1.000 euro per le vetture tra 61 e 90 grammi, lasciando i già previsti 750 euro solo per le emissioni più alte, tra 91 e 110 grammi di Co2.