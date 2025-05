Lavoro, candidati assenti per un posto su due: i profili richiesti

Il Bollettino sottolinea anche come nel mese attuale ci sia un mismatch tra domanda e offerta di lavoro pari a 248mila profili, pari al 47,0% delle figure professionali da inserire in azienda, soprattutto a causa della mancanza di candidati per ricoprire le posizioni lavorative aperte. L'industria, spiega Unioncamere, programma 134mila entrate a maggio e oltre 412mila nel trimestre maggio-luglio. Il comparto manifatturiero è alla ricerca di circa 84mila lavoratori (-2,2% rispetto a maggio 2024) che salgono a 263mila nel trimestre (+0,3% rispetto allo scorso anno). Ad offrire le maggiori opportunità lavorative sono la meccatronica (19mila contratti da attivare nel mese e 58mila nel trimestre), la metallurgia (15mila nel mese e circa 46mila nel trimestre), l'agroalimentare (14mila nel mese e circa 55mila nel trimestre). Previsioni incerte nelle costruzioni che programmano per il mese circa 51 mila entrate (-1,5%) e quasi 150mila nel trimestre (+1,2%)