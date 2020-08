Dai taxi ai ristoranti: i bonus e gli aiuti del dl agosto. FOTO

7/19 ©Fotogramma

Chi non ha pagato tasse, ritenute e contributi a marzo, aprile e maggio, non sarà più obbligato a saldare tutto entro la fine dell'anno (in una unica rata a settembre o in 4 rate fino a dicembre), ma potrà optare per il saldo della metà del dovuto entro dicembre (sempre per intero entro il 16 settembre o in 4 rate) e il resto in altre 24 rate mensili