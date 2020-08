Coronavirus, il bollettino del 20 agosto

I decessi totali sono 35.418. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 845 casi in 24 ore. È l'aumento più grande dal 16 maggio. I guariti, in totale, sono 204.686

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 256.118. Le vittime, in totale, sono 35.418, con 6 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 7). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 845 casi (ieri 642). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). La Regione Sardegna ha comunicato il seguente ricalcolo: dal totale di ieri sono stati eliminati 5 casi in provincia di Nuoro poiché duplicati. Numero contagi mai così alto dal 16 maggio Il dato odierno dei nuovi contagiati da Covid è il più alto dallo scorso 16 maggio, quando se ne registrarono 875. Un periodo - quest'ultimo - ancora compreso nella fase del lockdown, che terminò con l'inizio della cosiddetta 'fase 2' dal 18 maggio scorso.

Guariti e dimessi approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe I guariti nelle ultime 24 ore sono 180, per un totale di 204.686 (ieri 364). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 68, due in più di ieri. I ricoverati con sintomi sono 883 (+17 rispetto al giorno precedente). Sono invece 15.063 le persone in isolamento domiciliare (+635). I tamponi sono al momento 7.790.596, in aumento di 77.442 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 4.600.949, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

I dati regione per regione approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 5.423 in Lombardia

977 in Piemonte

1.816 in Emilia-Romagna

1.789 in Veneto

801 in Toscana

355 in Liguria

1.540 nel Lazio

217 nelle Marche

671 in Campania

44 nella Provincia autonoma di Trento

389 in Puglia

790 in Sicilia

268 in Abruzzo

222 in Friuli Venezia Giulia

139 nella Provincia autonoma di Bolzano

112 in Umbria

171 in Sardegna

151 in Calabria

11 in Valle d’Aosta

55 in Molise

73 in Basilicata.