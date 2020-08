Serie A, da Boga a Petagna: tutti i giocatori positivi al Covid

Nelle ultime 48 ore si sono moltiplicati i casi di contagio tra i calciatori che militano nel massimo campionato italiano. Soprattutto tra quelli che hanno passato le ultime settimane tra la Costa Smeralda e il Nord della Sardegna. Dopo i quattro casi segnalati dal Cagliari, si sono aggiunti il portiere della Roma, Mirante, l'attaccante del Napoli, Petagna, e del Sassuolo, Boga, e due atleti del Torino la cui identità non è stata resa nota. Anche il Brescia, retrocesso in B, ha comunicato la presenza di un positivo

Col rientro dalle vacanze dei giocatori in vista della ripresa delle attività agonistiche e dei ritiri estivi torna in Serie A la paura del coronavirus (COVID: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Nelle ultime 48 ore, infatti, si sono moltiplicati i casi di contagio da Covid-19 tra i calciatori che militano nel massimo campionato italiano. Soprattutto tra quelli che hanno passato le ultime settimane tra la Costa Smeralda e il Nord della Sardegna, epicentro di un nuovo focolaio di coronavirus. Dopo i quattro casi segnalati dal Cagliari, uno in Bulgaria, Despodov, e tre sull'isola, Ceppitelli, Bradaric e Cerri, si sono aggiunti il portiere della Roma, Antonio Mirante, l'attaccante del Napoli, Andrea Petagna, l’attaccante del Sassuolo, Jeremie Boga, e due atleti del Torino la cui identità non è stata ancora resa nota dalla società granata. Anche il Brescia, società retrocessa in Serie B, ha comunicato la presenza di un positivo di ritorno dalle vacanze in Sardegna.

Il ritiro del Cagliari leggi anche Coronavirus, il bollettino del 20 agosto Si teme che questa possa essere solo la punta dell'iceberg. Almeno un altro giocatore della compagine sarda è tenuto sotto osservazione dato che ha trascorso le vacanze insieme ai contagiati. La società del presidente Giulini ha quindi deciso di rimandare il ritiro previsto in terra barbarcina, ad Aritzo, preferendo restare nelle struttura del club. La situazione del Torino La squadra granata del neo-allenatore Giampaolo ha iniziato a lavorare, gomito a gomito, da mercoledì e non è impossibile immaginare che il virus si possa essere diffuso. Si attende ora l'esito di tutti i tamponi e in particolare si sottolineano "gli ulteriori accertamenti per altri tre calciatori della prima squadra che nei giorni scorsi erano stati in stretto contatto con i positivi e che al momento attuale non fanno ancora parte del gruppo squadra".

Petagna in vacanza con il fratello positivo leggi anche Calcio, Napoli: Andrea Petagna positivo al coronavirus L'avvenuto contagio di Petagna, nuovo attaccante del Napoli, è invece stato scoperto a seguito della positività del fratello con cui era venuto in contatto durante questi giorni di vacanza. Petagna, "asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra”, informa il Napoli. "Grazie a tutti per i messaggi. Sto bene e sono completamente asintomatico. Ho fatto il tampone perché una persona a me vicina era risultata positiva nelle scorse ore. Sono a casa isolato in attesa che tutto passi. Ci tenevo a tranquillizzare tutte le persone che mi hanno scritto”, ha dichiarato l’attaccante, che avrebbe trascorso le vacanze a Porto Cervo.

Boga asintomatico approfondimento Coronavirus Italia: aumentano i ricoverati, anche in terapia intensiva L'attaccante francese del Sassuolo Jeremie Boga è risultato positivo al Covid, ha comunicato la società, dopo i test sanitari fatti in via preliminare ai calciatori reduci da infortunio in vista della ripresa dell'attività agonistica. Il calciatore, fa sapere il Sassuolo, è asintomatico, non è entrato in contatto con nessun altro tesserato e si trova in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie e in base ai protocolli vigenti.