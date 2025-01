Giro d'Italia 2025, svelati il percorso e le tappe

Il Giro d'Italia 108 è in programma dal 9 maggio all'1 giugno e partirà dall'estero per la quindicesima volta nella storia, la prima dall'Albania. L'arrivo invece è fissato a Roma. Due le crono, sei le tappe per velocisti, otto di media montagna e cinque di alta montagna. Circa 38, invece, i chilometri di sterrato, trenta di strade bianche nel finale della tappa di Siena e otto sul Colle delle Finestre che per la terza volta nella sua storia sarà anche La 'Cima Coppi' con i suoi 2.178 metri (penultima tappa). La Montagna Pantani sarà il Passo del Mortirolo, mentre la 'Tappa Bartali' sarà la Gubbio-Siena con arrivo in Piazza del Campo.

