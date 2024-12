Giro d'Italia 2025, si partirà dall'Abania con le prime tre tappe

L'edizione numero 108 del Giro d'Italia prenderà il via dall'Albania, che ospiterà la Grande Partenza della Corsa Rosa per la prima volta nella sua storia, con, il prossimo 9 maggio, una frazione di media montagna con partenza da Durazzo e arrivo a Tirana, riedizione della "tappa di montagna in città'" per un totale di 1.800 metri di dislivello disseminati in 164 km. A seguire, sabato 10 maggio, le vie della capitale albanese ospiteranno una cronometro individuale di 13.7 km, un test importante per coloro che lotteranno per la classifica generale.