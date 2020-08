5/15 ©Getty

GERMANIA - Due leggi sull'assistenza fiscale hanno introdotto una serie di misure ad hoc per i cittadini tedeschi. Con formale richiesta ogni contribuente può richiedere, entro il 31 dicembre, uno o più rinvii delle scadenze fiscali. Tra i principali punti delle leggi, c’è la possibilità per le aziende di richiedere una detrazione forfettaria del 30% dell'importo totale del reddito su cui è stata calcolata la base imponibile per i pagamenti anticipati 2019, quale riporto delle perdite registrate (nella foto il ministro Olaf Scholz e la cancelliera Angela Merkel)

