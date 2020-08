Molti dei nuovi casi in Italia sono dovuti a rientri: il Lazio è tra le regioni più colpite con 215 nuovi contagi, di cui 130 di ritorno dall’estero o altre regioni. Per questo, da oggi 22 agosto, al porto di Civitavecchia è possibile effettuare il tampone direttamente dagli sbarchi dei traghetti. Nuovi casi dopo viaggi si registrano anche in Toscana ed Emilia-Romagna