Meeting Rimini, Bonaccini: "No a blocco spostamenti tra regioni"

Bonaccini: "L'alleanza Pd-M5S funziona solo se basata sui programmi"

leggi anche

Mes: Bonaccini, saprei già dove e come spendere i soldi

Il presidente dell'Emilia Romagna, oltre ai temi relativi al Coronavirus, a Sky TG24ha poi parlato dell'alleanza tra Pd e M5S. "Penso che le alleanze fatte solo per battere gli avversari servano a molto poco, se sono invece alleanze basate sul programma ben vengano - ha spiegato Bonaccini facendo l'esempio di Faenza, città di oltre 50mila abitanti dove ci sarà per la prima volta un'alleanza tra Pd e Movimento 5 stelle - ma fatta sui programmi, non per decidere come arginare gli altri”. Commentando poi il mancato sostegno del M5S alla sua candidatura in Emilia Romagna, Bonaccini ha evidenziato di aver chiesto al Movimento “di sederci al tavolino e provare a fare un'alleanza perché nell'ultimo anno avevano votato pressoché tutte le scelte più importanti. Dissero di no, amici come prima e rispetto reciproco, però gli dissi 'vi vengo a prendere i voti uno a uno a casa vostra' ed è andata esattamente così". Poi il governatore ha rivolto un invito ai 5 stelle: "Il M5S ha di fronte a sé un tema che non potrà rifuggire per sempre: se stare da una parte o stare dall'altra”.