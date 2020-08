2/24 ©Getty

Il 21 agosto si è registrato un nuovo boom di contagi per il Covid-19. Secondo i dati, sono 947 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. In calo i tamponi: 71mila, circa 6mila in meno del giorno prima. Un numero simile non si registrava dal 14 maggio scorso, quando erano stati 992 i nuovi positivi in un giorno. Ecco regione per regione quali sono i dati e i focolai che preoccupano

Tutti gli aggiornamenti live sul coronavirus