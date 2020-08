Coronavirus, in Lombardia 174 nuovi contagi e sei decessi

Sale a 17 il numero dei ricoverati in terapia intensiva, uno più di ieri, mentre negli altri reparti si segnalano sei pazienti in meno

In Lombardia sono 174 i nuovi casi positivi registrati, di questi 26 'debolmente positivi' e 10 a seguito di test sierologico, a fronte 10.703 tamponi eseguiti. Sale a 17 il numero dei ricoverati in terapia intensiva, uno più di ieri, mentre negli altri reparti si segnalano sei pazienti in meno. Sei il numero dei deceduti, che porta il totale complessivo a 16.852. Lo riporta la regione Lombardia nel consueto aggiornamento giornaliero sull'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA)

I contagi nelle province lombarde

Per quanto riguarda le province, 54 casi si sono verificati a Milano, di cui 31 in città, 28 a Brescia, 18 a Monza 17 a Bergamo, nove a Cremona, otto a Como e Mantova. sette a Varese, cinque a Lecco, quattro a Lodi e Pavia e uno a Sondrio.