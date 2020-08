Coronavirus, il bollettino del 21 agosto

Le vittime

vedi anche

Coronavirus, Paesi con più casi in 24 ore: Spagna è settima nel mondo

Quanto alle vittime, se ne registrano:

16.852 in Lombardia

4.142 in Piemonte

4.455 in Emilia-Romagna

2.102 in Veneto

1.139 in Toscana

1.571 in Liguria

873 nel Lazio

987 nelle Marche

440 in Campania

405 nella Provincia autonoma di Trento

555 in Puglia

286 in Sicilia

472 in Abruzzo

348 in Friuli Venezia Giulia

292 nella Provincia autonoma di Bolzano

80 in Umbria

134 in Sardegna

97 in Calabria

146 in Valle d'Aosta

23 in Molise

28 in Basilicata.