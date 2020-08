Covid Sardegna, Solinas: “Non siamo un'isola di untori”

Il governatore della Regione attacca: “Tutti i casi registrati sono di importazione o di ritorno. I sardi hanno fatto grandi sacrifici per preservare l'immunità virale nell'isola, avevamo raggiunto una condizione pari a zero, ora la ripresa dei contagi è dovuta alla circolazione senza controlli purtroppo adottata da questo governo”. E sull’ipotesi di una chiusura dei confini: “Spero sia una boutade”

"La Sardegna non ha mai avuto una circolazione virale autoctona, tutti i casi registrati sono di importazione o di ritorno di persone che provengono da zone in cui vi sono focolai attivi ben noti e riconosciuti". A dirlo è Christian Solinas, governatore della Sardegna, respinge al mittente l’immagine della regione come “isola di untori”. Poi sull’ipotesi di un lockdown della regione aggiunge: "Credo sia una boutade priva di fondamento, se ci fosse verità anche minima in un'affermazione di questo tipo, saremmo all'assurdo". CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL'ITALIA E DAL MONDO

“Avevamo proposto il passaporto sanitario”

"I sardi hanno fatto grandi sacrifici per preservare l'immunità virale nell'isola, avevamo raggiunto una condizione pari a zero, ora la ripresa dei contagi è dovuta alla circolazione senza controlli purtroppo adottata da questo governo", attacca Solinas. Poi sulla proposta della Regione di adottare per i turisti una sorta di passaporto sanitario, osserva che "ci fu allora una strumentalizzazione violenta di questa proposta che delineava un modello che si innestava sul solco internazionale di esperienze come quelle della Corea del Sud. Chiedere ai passeggeri in partenza per la Sardegna di presentare oltre alla carta di imbarco un certificato che attestasse la negatività significava e significa evitare che il virus torni a circolare o che ci sia una recrudescenza”. “Era una proposta di buon senso - chiarisce - che abbiamo sostenuto con forza allora e che ripetiamo oggi che il governo ha mutato orientamento e sta adottando un modello simile per chi arriva in Italia dai Paesi a rischio".

“Lockdown? Non accetteremo nessuna chiusura”

Sull’ipotesi lockdown, Solinas poi aggiunge: "La Sardegna è riuscita ad avere la più bassa circolazione virale d'Italia e ancora oggi nonostante i nuovi casi di importazione continua a non essere tra le prime 5 regioni con più casi. Non accetteremo in nessuna sede un'eventuale chiusura e adotteremo tutte le misure necessarie per tutelare il nome della Sardegna".