Coronavirus, il bollettino del 22 agosto

I decessi totali sono 35.430. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 1.071 casi in 24 ore. I guariti, in totale, sono 205.203. Sono 64 (-5 rispetto al giorno precedente) i pazienti in terapia intensiva

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 258.136. Le vittime, in totale, sono 35.430, con 3 decessi nelle ultime 24 ore ( ieri 9 ). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 1.071 casi. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ). La regione Sicilia segnala che di 48 soggetti positivi al tampone, 16 sono extracomunitari sbarcati a Pozzallo il 19-20 agosto.

Calano i pazienti in terapia intensiva

I guariti nelle ultime 24 ore sono 243, per un totale di 205.203. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 64, cinque in meno di ieri. I ricoverati con sintomi sono 924 (+5 rispetto al giorno precedente). Sono invece 16.515 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono al momento 7.940.266, in aumento di 77.674 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 4.692.505, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.