Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute del 22 agosto, in Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 258.136. Le vittime, in totale, sono 35.430, con 3 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, supera quota mille e - nello specifico - registra un incremento di 1.071 casi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 64, cinque in meno di ieri

