Incendio a Roma sulla collina di Monte Mario: chiuse alcune strade

Un vasto incendio è divampato a Roma, intorno alle 10 di questa mattina, sulla collina di Monte Mario, nei pressi di una tendopoli situata a pochi passi dalla cittadella giudiziaria di piazzale Clodio. Sul posto, sono giunte già diverse pattuglie della polizia locale nella zona, oltre a numerose unità di vigili del fuoco che grazie anche all'uso dell’elicottero, sono riuscite a domare le fiamme. Al momento le cause del rogo sono ancora da chiarire. Per motivi di sicurezza, è stata chiusa via Trionfale dalla Panoramica a Villa Miani in entrambe le direzioni.