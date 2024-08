Incendio Roma, il pm apre un'inchiesta: non è escluso il dolo

L'origine delle fiamme, che ieri si sono estese in tutto il quadrante nord fino a Monte Mario, è ancora da definire. Per questo, la Procura non ha escluso il gesto di natura dolosa considerata anche “l'ampiezza della zona interessata” dal rogo e “la velocità di diffusione delle fiamme”

Il procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato ieri nel parco di via Romeo Romei. Secondo quanto riferito, l'origine delle fiamme, che ieri si sono estese poi in tutto il quadrante nord fino a Monte Mario, è ancora da definire. Per questo, la Procura non ha escluso il gesto di natura dolosa considerata anche “l'ampiezza della zona interessata” dal rogo e “la velocità di diffusione delle fiamme”.