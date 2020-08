Coronavirus, nel mondo superati 22,6 milioni contagi e 793mila morti

L'Argentina ha registrato ieri il più alto numero giornaliero di infezioni da coronavirus, con 8.225 nuovi casi. Lo ha reso noto il Ministero della Salute argentino. In totale il Paese sudamericano da 44 milioni di abitanti conta circa 321.000 infezioni e 6.517 morti. L'alto numero di nuovi contagi arriva tre giorni dopo una nuova grande marcia dell'opposizione nel centro di Buenos Aires per chiedere al Governo di porre fine alle misure di blocco, che i manifestanti vedono come un modo per limitare la libertà individuale.

Coronavirus in Marocco, nuove severe restrizioni a Casablanca e Marrakech

Nuove severe misure di restrizione sono state decise a Casablanca e Marrakech, città fulcro dell'economia e del turismo del Marocco, per far fronte alla nuova impennata di casi di contagio da Covid-19. Le misure comprendono un aumento dei controlli sulle persone, invitate a non uscire di casa se non in caso di estrema necessita, con l'obbligo di avere un'autorizzazione, come durante i tre mesi di confinamento drastico imposti la scorsa primavera. Ci saranno inoltre limitazioni di orario per bar, negozi e ristoranti e per i parchi pubblici. A Casablanca sono anche state chiuse diverse spiagge mentre quelle nei dintorni di Rabat sono già chiuse da alcuni giorni. In Marocco si sta verificando dall'inizio del mese un aumento dei contagi, con un migliaio di nuovi contagi al giorno. Oggi sono stati 1.325 mentre i decessi delle ultime 24 ore sono stati 32. Nel Paese, che ha 35 milioni di abitanti, ci sono stati finora 47.638 contagiati e 775 vittime.