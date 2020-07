Jurassic World: Nuove Avventure, il trailer della nuova serie Netflix

Jurassic World: Nuove avventure è il titolo della nuova serie animata targata Netflix. Poche ore fa la piattaforma di streaming ha pubblicato il trailer ufficiale in italiano conquistando subito l’attenzione degli spettatori.

Un campeggio dove trascorrere del tempo tra attività e conoscenza di nuovi amici: tutto sembrerebbe filare liscio, quando un imprevisto rimescola le carte dei sei protagonisti, costretti a unirsi per cercare di sopravvivere a quella che si preannuncia come un’esperienza davvero terrificante.

Jurassic World: Nuove Avventure, questo il titolo, è uno dei lavori più attesi dal pubblico. Questa la trama ufficiale presente sul sito di Netflix Italia : “Quando i dinosauri seminano il caos sull'isola, sei ragazzi di un campo avventura sul versante opposto di Isla Nublar devono unire le forze per sopravvivere”.

Nel frattempo, il mondo Netflix ha conquistato i media con altre notizie riguardanti i progetti in arrivo. In primis, abbiamo visto Pedro Alonso annunciare il ritorno di Berlino all’interno della serie La Casa di Carta, in seguito è stata la volta delle prime foto ufficiali del cast della quarta stagione di Élite.

Successivamente, Netflix ha pubblicato il trailer di Vis a Vis: El Oasis e il poster della quinta stagione di Lucifer con protagonisti Tom Ellis e Lauren German.