Lucifer 5, pubblicato il poster della nuova stagione

Grande successo per la locandina che vede protagonisti Lucifer e Chloe, oltre 700.000 like su Instagram

La quinta stagione di Lucifer sta finalmente per fare il suo atteso debutto. Tom Ellis e Lauren German sono i protagonisti della serie tv cha ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo.

Nel frattempo, Netflix ha annunciato la realizzazione della sesta e ultima stagione che saluterà definitivamente il pubblico dopo averlo appassionato per molti anni, per la precisione a partire dal 2016 .

Poche ore fa l’account Instagram della serie TV ha condiviso il poster ufficiale della nuova stagione, che arriverà sulla piattaforma di streaming venerdì 21 agosto 2020. Lo scatto vede Lucifer e Chloe come unici protagonisti con la didascalia del post chiedere al pubblico se sia pronto o meno per il suo appuntamento con il diavolo.

In queste ore Netflix ha annunciato numerose novità riguardanti alcune celebri serie televisive.

In primis, abbiamo visto il cast della quarta stagione di Élite, presentato attraverso alcuni scatti su Instagram, in seguito è stata la volta del trailer ufficiale di Vis a Vis: El Oasis e di quello della docu-serie con protagonista Zac Efron (FOTO) in giro per il mondo, tra i posti esplorati anche l’Italia, più precisamente la Sardegna.

Parallelamente, Netflix ha pubblicato l’ironico trailer in cui viene mostrata Dark come una serie romantica, confermata nel frattempo la realizzazione della sesta e ultima stagione dell’amata The Crown.