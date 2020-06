Lucifer: è ufficiale, la serie TV rinnovata per la sesta stagione

Non vi è modo di sbagliarsi dunque, non ci saranno altri episodi dopo la prossima produzione. C’è però molto tempo per prepararsi all’idea di dover salutare gli amati protagonisti.

Nulla è risultato fondato, anche se l'attore ha realmente portato avanti a lungo una trattativa per il rinnovo del suo contratto. La firma è poi giunta, dicendosi pronto per una sesta stagione, qualora Netflix avesse accettato di dare il via libera alle riprese.

Lucifer 5, la data ufficiale

Un annuncio che segue di poco quello della data d’uscita di “Lucifer 5”, o almeno di 8 dei 16 episodi previsti. Il coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) ha infatti costretto la produzione a interrompere le riprese, il che consente la messa in onda di metà della serie.

La data prevista per il caricamento sulla piattaforma di streaming è il 21 agosto, come annunciato in un video bollente pubblicato sui social. Un filmato che raccoglie le scene più hot delle quattro stagioni che compongono lo show.

Ciò che attende i fan sono puntate da 50-60 minuti, ovvero più lunghe del solito. Nessuna anticipazione sulla trama però, così come non sono presenti trailer o teaser. Si ripartirà di certo dal grande sacrificio avvenuto nel finale della quarta stagione.

Lucifer ha detto addio a Los Angeles e a tutti coloro che ama. Costretto a lasciarsi alle spalle la vita che si era creato sulla Terra. Il tutto per riuscire a salvare gli esseri umani dall’arrivo di temibili demoni.

È tornato nuovamente sul suo trono negli Inferi, anche se i fan hanno però potuto apprezzare e adorare il confronto tra lui e Chloe. I due hanno trovato il coraggio di confessare i propri sentimenti, dandosi infine un bacio sofferto e passionale.

Non è ancora dato sapere se Lucifer resterà confinato agli Inferi per l’intera stagione o troverà un modo per venirne fuori. Sui prossimi episodi è stato rivelato poco o nulla. Si sa che “It Never Ends Well for the Chicken” sarà totalmente in bianco e nero. Una puntata musical ambientata negli anni ’40. Un salto indietro nel tempo com’è spesso accaduto in precedenti serie americane. In “BluBallz” invece vi sarà spazio unicamente per le donne della serie.