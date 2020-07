Lucifer 5, il trailer della nuova stagione della serie tv

Dopo le tante voci sul possibile addio di Tom Ellis , l’attore ha firmato un accordo che lo legherà alla serie fino alla sua conclusione, prevista con la sesta stagione, già annunciata dalla piattaforma streaming. Stando agli indizi social delle scorse settimane, i fan si sono chiesti se Lucifer sarebbe rimasto all’inferno o avrebbe trovato un modo per tornare sulla Terra al fianco della sua Chloe . Il loro bacio ha straziato i fan, che attendono con ansia nuovi capitoli della storia. Ecco dunque il trailer a chiarire alcuni elementi, mostrando da subito un Lucifer di ritorno tra i mortali. Qualcosa però sembra essere cambiato in lui.

I fan di “Lucifer” attendono con ansia l’arrivo della quinta stagione della serie TV su Netflix e, per gli abbonati, sul decoder Sky Q. La data per il caricamento dei nuovi episodi è il 21 agosto 2020 . Poco più di un mese e, per allietare l’attesa, è stato rilasciato il primo trailer della nuova serie, che promette spettacolo.

Il trailer di “Lucifer 5” svela molto della trama di questa nuova stagione. Chloe non potrebbe essere più entusiasta di rivedere Lucifer, che fa il suo ingresso trionfale proprio mentre lei è nei guai. Immediato un bacio passionale tra i due, ma in breve tempo lei si rende conto che c’è qualcosa di profondamente diverso in lui.

approfondimento

10 serie tv da vedere su Sky Atlantic quest'estate

Nel trailer il protagonista spiega d’essere la versione 2.0 di se stesso, sottolineando come il tempo all’inferno funzioni in maniera differente rispetto alla Terra. Il suo addio è durato per lui migliaia di anni. Un lasso di tempo che cambierebbe chiunque. Si scopre però come questi non sia Lucifer, bensì suo fratello gemello Michael. Il suo piano è quello di intrufolarsi nella vita del protagonista, portandogliela via. Ciò riguarda anche Chloe, che intende fare sua.

Nel trailer si vede però un confronto tra i due fratelli, con Lucifer che tornerà dunque sulla Terra per sistemare il caso generato da Michael. Non è dato sapere però se tutto ciò avverrà nei primi otto episodi che verranno trasmessi. A causa dell’emergenza coronavirus infatti la quinta stagione sarà divisa in due parti. Soltanto la prima sarà visibile il 21 agosto, per poi attendere il ritorno sul set.