Lucifer 6, Tom Ellis firma per la nuova stagione

I fan di “Lucifer” temevano di dover dire addio a una delle proprie serie TV preferite dopo la quinta stagione, accontentandosi di un finale non studiato per essere quello conclusivo dell’intero viaggio intrapreso sul piccolo schermo.

Svariate le voci in merito a un mancato accordo raggiunto con il protagonista della serie, Tom Ellis. Impossibile proseguire senza di lui e, stando a quanto riportato da “TVLine”, tutto sarebbe stato infine risolto. Accordo raggiunto con la produzione per una possibile sesta stagione, non ancora confermata. Nulla di preoccupante però, considerando come non sia stata ancora annunciata neanche la data per il caricamento su Netflix della quinta.

Inizialmente il quinto ciclo di episodi era stato annunciato come l’ultimo, ma ora le carte in tavola sono nettamente cambiate. Il contratto con il protagonista consente di dare il via a eventuali riprese per un altro anno. Dopo la cancellazione da parte di FOX, i fan si sono fatti sentire, mostrando tutto il proprio apprezzamento. Netflix potrebbe dunque decidere di dar loro anche una sesta annata, considerando i quasi certi ottimi risultati in termini di streaming. Stagioni che sarà ovviamente possibile seguire anche su Sky Q, dato l’accordo che consente di scaricare l’app del servizio di streaming online sul decoder per gli abbonati.

Lucifer 5, la trama

La quarta stagione di “Lucifer” si è conclusa con il sacrificio del protagonista. Ha infatti deciso di lasciare Los Angeles, tornando negli inferi. Soltanto in questo modo si sarebbe evitato l’arrivo dei demoni sulla Terra. Prima del grande addio però Lucifer e Chloe hanno confessato i loro sentimenti l’uno per l’altra, con un bacio emozionante che ha straziato i fan. Una scena che ha fatto comprendere al Diavolo il vero significato di una profezia molto antica. Questa spiegava come sarebbe giunto l’inferno sulla Terra, una volta trovato il suo primo amore. Ecco dunque il ritorno sul suo trono infernale.

Non molti i dettagli trapelati sulla quinta stagione, ma qualcosa è stato rivelato. Vi saranno un totale di 16 episodi, anche se ai fan ne verranno proposti inizialmente soltanto 8, considerando gli ovvi ritardi dovuti all’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Si conoscono però i titoli dei vari episodi, con il primo che si chiamerà “Really Sad Devil Guy”. Un chiaro riferimento all’amarezza di Lucifer nel ritrovarsi solo all’inferno, senza la sua amata.

Tra gli altri dettagli rivelati vi è la lunghezza delle varie puntate. Queste avranno una durata tra i 50 e i 60 minuti, più di quanto avvenuto in passato. Nella parte iniziale della stagione vi sarà inoltre un incontro tra Lucifer e suo fratello Amenadiel, come svelato da una foto diffusa da “Entertainment Weekly”. Questi dovrà chiedergli un favore e non è ad escludere che la sua presenza possa risultare cruciale per un eventuale ritorno del Diavolo sulla Terra, se mai dovesse accadere. Intanto sul web sono svariate le ipotesi. C’è anche chi sostiene che la “nuova casa” possa rappresentare per Tom Ellis un set fisso per la maggior parte dei prossimi episodi.