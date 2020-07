Zac Efron in Sardegna, il trailer della docu-serie

Zac Efron, classe 1987, porta gli spettatori in un viaggio composto da otto episodi e targato Netflix

Dalla Sardegna alla Costa Rica, dall’Islanda a Lima, Zac Efron ha deciso di compiere un viaggio in giro per il mondo per conoscere nuovi metodi di vita sostenibile.

Zac Efron: alla scoperta del futuro approfondimento I migliori film di Zac Efron L’attore, classe 1987, è una delle star più famose del mondo dorato di Hollywood: dall’affermazione in età adolescenziale al grande successo degli anni recenti che lo ha reso uno dei protagonisti della settima arte internazionale. L’ultimo progetto dell’artista si intitola Zac Efron: con i piedi per terra, ovvero una docu-serie composta da otto episodi e targata Netflix in cui l’attore porta il pubblico in giro per gli angoli del pianeta alla ricerca di nuovi metodi di produzione energetica e stili di vita salutari che possano far vivere l’uomo nel migliore dei modi.

approfondimento Ted Bundy: la storia da cui è tratto il film con Zac Efron Ogni episodio vede Zac Efron affrontare differenti tematiche. Nel primo il protagonista farà viaggiare gli spettatori in Islanda concentrandosi sulle decisioni prese della nazione scandinava in merito allo sviluppo di energie rinnovabili, nei due successivi l’attore volerà in Francia e in Costa Rica, mentre il quarto episodio sarà ambientato in Italia, più precisamente in Sardegna. Negli episodi successivi il protagonista approderà in America del Sud e nel Vecchio Continente, queste le tappe: Lima, Porto Rico, Londra e Iquitos, quest’ultima città di circa 390.000 abitanti in Perù. Ecco la trama ufficiale presente sul sito di Netflix Italia: “In questa serie itinerante l'attore Zac Efron e l'esperto di wellness Darin Olien girano il mondo in cerca di stili di vita sostenibili e salutari”.