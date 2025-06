Eric Dane racconta la Sla: "Il braccio destro non funziona più"

Dane ha annunciato per la prima volta la sua diagnosi di SLA (sclerosi laterale amiotrofica, nota anche come morbo di Lou Gehrig) ad aprile, dopo nove mesi di esami. "Sono grato di avere la mia amata famiglia al mio fianco mentre affrontiamo questo nuovo capitolo", dichiarava l'attore all'epoca. " Mi sento fortunato di poter continuare a lavorare e non vedo l'ora di tornare sul set di Euphoria la prossima settimana. Vi chiedo gentilmente di rispettare la privacy mia e della mia mia famiglia durante questo periodo".

La diagnosi

Malattia progressiva del sistema nervoso che colpisce le cellule del cervello e del midollo spinale, causando la perdita del controllo muscolare, la SLA, col tempo, compromette la capacità dei pazienti di respirare, parlare e muoversi, portando alla paralisi completa. Dane ha raccontato a Sawyer di aver iniziato ad avere sintomi un anno e mezzo prima della diagnosi, quando ha cominciato ad avvertire debolezza alla mano destra. "All'epoca non ci ho fatto molto caso", ha ricordato l'attore. "Pensavo di aver mandato troppi messaggi o che la mia mano fosse affaticata, ma qualche settimana dopo ho notato un leggero peggioramento. Così sono andato da uno specialista della mano, che mi ha mandato da un altro specialista. Sono andato da un neurologo, che mi ha mandato da un altro neurologo e mi ha detto che, tutto ciò, era al di sopra delle sue competenze".

"Non dimenticherò mai quelle tre lettere", ha confessato Dane. "Appena mi sveglio, capisco che non è un sogno: purtroppo è tutto reale".

Dane ha attribuito la sua forza al sostegno della moglie, l'attrice e modella Rebecca Gayheart, e dei loro due figli."Siamo riusciti a diventare amici migliori e genitori migliori", ha detto di Gayheart, con cui è sposato dal 2004. "È probabilmente la mia più grande sostenitrice: mi affido a lei".

Sebbene Dane sia irremovibile sul fatto che questa non sia la fine della sua storia, ha ammesso di essere preoccupato per la funzionalità delle sue gambe. La star di Euphoria ha raccontato di un'avventura di snorkeling con sua figlia durante la quale si è reso conto di non avere abbastanza energie per nuotare. A trascinarlo alla barca, è stata proprio lei. "Sono scoppiato a piangere", ha detto. "Mi sono assicurato che tornasse in acqua con la sua amica e che continuasse a fare snorkeling. Ero davvero distrutto".

"In cuor mio, non sento che questa sia la fine per me", ha assicurato l'attore. "Sto lottando con tutte le mie forze, ma sono così tante le cose al di fuori del mio controllo. Sono arrabbiato perché mio padre mi è stato portato via quando ero piccolo, e ora ci sono ottime probabilità che le mie figlie mi perdano allo stesso modo".