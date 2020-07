La Casa di Carta 5: Pedro Alonso annuncia il ritorno di Berlino

La casa di Carta 5: l'annuncio di Pedro Alonso

La quarta stagione de La Casa di Carta ha appassionato il pubblico di tutto il mondo, che ha potuto riabbracciare i tanto amati protagonisti in grado di far appassionare gli spettatori con azione, adrenalina e colpi di scena.

Poche ore fa Pedro González Alonso, questo il nome all’anagrafe, ha pubblicato uno scatto su Instagram che in poco tempo ha collezionato oltre 900.000 like e più di 13.000 commenti, simbolo del grande affetto da parte dei fan.

L’attore, classe 1971, ha annunciato il ritorno del personaggio che l’ha reso celebre in tutto il mondo, ovvero Berlino.

Per quanto riguarda la produzione della nuova stagione, non ci sono ancora molti dettagli in merito alle riprese e alla possibile distribuzione sulla piattaforma di streaming, non resta quindi che attendere per scoprire tutti i futuri sviluppi di uno dei prodotti d’intrattenimento più amati degli ultimi anni.