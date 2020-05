La protagonista de La casa di carta, Úrsula Corberó, ha postato sul proprio profilo ufficiale di Instagram il video con un originale remake della serie tv che l’ha resa famosa. Si tratta del rifacimento di tante sequenze cult dello show, ideato e prodotto da tre giovani ragazzi nigeriani il cui account IG va sotto il nome di "Ikorodu_Bois”.

Un trio di giovani promesse che, con tanta passione e un’abilità lodevole, ricreano step by step e frame dopo frame le scene che più ci hanno incantato della serie evento spagnola ideata da Álex Pina.



Un bel riconoscimento per questi ragazzi nigeriani che nel proprio profilo IG si dilettano a postare video di remake casalinghi dei prodotti cinematografici e televisivi più amati dal pubblico.



Úrsula Corberó ha infatti così presentato il loro video de La casa di carta: “Introducing Nigeria’s next filmmakers generation” ("Ecco a voi la futura generazione di filmmaker della Nigeria"). Con tanto di emoticon con il cuore…



E con un seguito di quasi 20 milioni di follower sul social network, l’attrice ha fatto non poca pubblicità a questi ragazzi: nel giro di qualche ora, i tre hanno visto aumentare esponenzialmente il loro numero di seguaci su Instagram, arrivato ora a ben 602mila. Davvero un bel traguardo!



Del resto il video con il remake de La casa di carta ha registrato la bellezza di quasi 5 milioni e mezzo di visualizzazioni in pochissimo tempo grazie alla pubblicazione della Corberó sul suo gettonassimo profilo.



Un trampolino di lancio che, oltre al lustro e alla soddisfazione personale, potrebbe dare l’incentivo giusto al trio Ikorodu Bois per tentare davvero la strada professionale del cinema e della tv. Sarebbe un’enorme soddisfazione per la stessa Úrsula Corberó, diventata ormai una diva internazionale grazie all’interpretazione di Tokyo ne La casa di carta. Se la serie di culto di Álex Pina aiutasse anche questi giovanissimi a farsi conoscere, sarebbe un ulteriore successo che si aggiungerebbe ai tantissimi riconoscimenti ufficializzati dai vari premi.



Nel 2018 La casa di carta è stata insignita, tra gli altri, dell’International Emmy Award come Miglior serie drammatica e del Fotogramas de Plata, il premio del pubblico per la miglior serie spagnola.

Ecco il video con il remake de La casa di carta ideato da Ikorodu Bois: