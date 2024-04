Radio Zeta Future Hits Live, al via il Festival della Generazione Zeta

Grande attesa per il 31 maggio 2024 al Centrale del Foro Italico di Roma per il ritorno del Radio Zeta Future Hits Live, il Festival della Generazione Zeta amato da figli, nipoti, nonni e genitori. Circa quaranta gli artisti che si esibiranno dal vivo, tra i nomi annunciati Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Annalisa, Ghali, Irama, Mahmood, Rose Villain, per citarne solo alcuni