Rtl Power Hits Estate 2023, i vincitori sono i The Kolors

La colonna sonora di questa estate strampalata si è riassunta in poco più di tre ore tra gli applausi di una Arena stracolma che ha sconfitto anche Giove Pluvio. Il trionfo si chiama Italodisco ed è firmato The Kolors. Per Stash e i suoi compagni d’avventura è stato un trionfo, ma il bello di questa serata è stato il messaggio di libertà artistica che ha accompagnato la festa. Sul palco la magia sembrava uscita dalla bacchetta della Fata Turchina. Lo stupore più grande è quello che ha visto sul palco l’apparizione di Rito Ora, superstar planetaria che ha sedotto l’Arena con You Only Love Me e Praising you. Un tuffo nel pop contemporaneo che ha scosso il popolo di RTL. Rientrando nei patrii confini impossibile non essere sedotti dal Mon Amour di Annalisa, generosa nel backstage a concedersi a chiunque le chiedesse non solo un autografo o una foto ma anche un sorriso. Il momento di commozione più forte è firmato Pooh in quanto oltre a un medley dei loro successi hanno dedicato al compianto Toto Cutugno una originale versione de L’Italiano. E’ sta anche emotiva l’Alta Marea che hanno fatti lievitare Coez (in uscita col nuovo disco) e Frah Quintale. Ansia da album anche per Biagio Antonacci: è quasi pronto ma poi arriva un’altra canzone e il progetto viene rimescolato. Ne parleremo a ottobre, come ci siamo ripromessi, a cena a Bologna insieme a Benny Benassi, in procinto di aprire un locale a Reggio Emilia. Claudia Lagona alias Levante, ha fatto le prove generali per la sua prima Arena di Verona, il prossimo 27 settembre: quando c’è lei è sempre il momento giusto per la Canzone d’Estate. Triplete in Arena invece per i Negramaro, che nella serata di RTL, hanno proposto un medley di La Prima Volta/Estate/Parlami d’Amore, e nell’arena scaligera torneranno per celebrare i loro vent’anni di storia il 23, 24 e 25 settembre. Oltre le nuvole (e ce n’erano sopra Verona) Mr Rain, per me un filosofo della vita, e Bresh. Giorgia stellare, Angelina Mango spaurita nel backstage ma una leonessa sul palco, Emma un cuore immenso, una parola e un sorriso per tutti condensato in Mezzo Mondo. Insomma, per dirla con Marco Mengoni ed Elodie una serata di Pazza Musica. Sono stati tra i primi a esibirsi ma il messaggio che ci lasciano è quello che ci portiamo a casa. Il gran finale è stato col medley di Max Pezzali, che proprio sabato prossimo, 2 settembre, si esibirà al Circo Massimo che per una sera diventerà Circo Max. Il messaggio che mi porto a casa e che provo a trasmettere è questo: loro sono i Pinguini Tattici Nucleari e Rubami la Notte è il sogno di una umanità che vorrebbe, aggiungendoci Alfa, un’alba Bellissimissima.

