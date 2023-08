Rita Ora a Verona per il Power Hits 2023, l'intervista a Sky Tg24

Dal profondo legame con l’Italia alla gioia di prender parte al Power Hits Estate 2023 di RTL 102.5, la guest star Rita Ora si è raccontata a Sky Tg24. L’appuntamento è per questa sera, martedì 29 agosto, dalle 20:45, in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8

rita ora: “Sento tantissimo l’amore del pubblico italiano”

Tutto pronto per l'evento più atteso della stagione. La straordinaria cornice dell'Arena di Verona ospiterà il Power Hits Estate 2023 in cui tutti i protagonisti dell'estate (FOTO) saliranno sul palco per regalare una serata all'insegna della musica e del divertimento.

L’ospite a sorpresa sarà Rita Ora, una delle popstar più amate e seguite al mondo. A poche ore dall’inizio dello show la voce di Anywhere si è raccontata ai microfoni di Sky Tg24: “Sono davvero contenta di essere qui, l’Arena di Verona è un posto bellissimo. Un luogo straordinario dal punto di vista culturale e storico, non vedo l’ora di salire sul palco, speriamo non piova! Sono contentissima di rivedere i miei fan italiani e spero di poter tornare presto per un concerto”.