Power Hits Estate 2023, i cantanti che vedremo sul palco. FOTO

Da Marco Mengoni ed Elodie a Blanco passando per YUNGBLUD, Emma, Lazza, Levante e tantissimi altri protagonisti di questa estate in musica. Ecco gli artisti che si esibiranno al Power Hits Estate 2023, in programma martedì 29 agosto a partire dalle 20:45, in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8