Angelina Mango: "Ora guardo la realtà con gli occhi più felici"

Dopo Monolocale arriva la Voglia di Vivere. Angelina Mango, dopo l'esperienza ad Amici, torna con un album che si preannuncia come il manifesto di una generazione, quella ribattezzata GenZ. Sei canzoni che si muovono tra inquietudine, voglia di libertà, speranza e disillusione. Il cambiamento di attitudine me lo racconta Angelina: "Quando ho fatto Monolocale pensavo molto alle mie paure e per superarle ne scrivevo, ora faccio più fatica, preferisco scrivere delle conquiste, di quello che mi stupisce, di quello che non esiste e vorrei fosse reale. Guardo con occhi più felici la realtà e guardo il vero".