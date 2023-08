Sziget, Lazza: “In questi momenti mi rendo conto del mio percorso”

Il rapper ha aperto il Main stage dedicated to Dan nella giornata finale dello Sziget Festival 2023. Lazza: “È andata benissimo, è da tanto tempo che non suonavo di pomeriggio, è stato un po’ come ripartire da zero”

Un nuovo traguardo per il Re Mida del rap. Lazza è divenuto il terzo artista italiano di sempre a esibirsi sul Main stage dedicated to Dan dello Sziget Festival ( FOTO ) regalando al pubblico un concerto memorabile. Il rapper ha infuocato il palco lanciando definitivamente la sua carriera oltre i confini nazionali. Lo abbiamo intervistato dopo l’esibizione.

Da Molotov a Uscito di galera passando per Chiagne, Panico, Morto mai, Piove e s!r! fino alla chiusura affidata ai brani Cenere e Ferrari Remix, il rapper (FOTO) ha proposto alcuni dei suoi più grandi successi per sessanta minuti di festa e musica. Un grande boato ha accolto l’artista che ha subito messo in chiaro le cose: “Sono Lazza e per i prossimi sessanta minuti incendierò il palco”. Promessa mantenuta.

Dall’emozione di prendere parte a uno dei festival più importanti d’Europa con oltre 400.000 presenze registrate quest’anno alla scelta della scaletta, abbiamo intervistato Lazza.

Com’è andata?

È andata benissimo, è da tanto tempo che non suonavo di pomeriggio, è stato un po’ come ripartire da zero.

Un salto nel passato

Quando suonavo di pomeriggio avevo diciassette anni e aprivo i concerti di giganti della musica, non avrei mai pensato di ritrovarmi davanti a tutta questa gente. Sto realizzando adesso.