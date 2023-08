Sziget Festival, SG Lewis: "Bisogna ascoltare solo sé stessi"

SG LEWIS, dallo sziget festival alla canzone che non può mai mancare ai suoi show

Samuel George Lewis, questo il suo nome all’anagrafe, è tra i DJ dance più popolari della scena europea, tra le sue produzioni troviamo Something About Your Love, One More con Nile Rodgers e Call on Me con Tove Lo.

Nel corso degli anni, il produttore si è affermato distaccandosi dalle altre proposte del panorama per lo stile unico e innovativo. Il DJ si è esibito allo Sziget Festival (FOTO) regalando un viaggio musicale, tre le canzoni proposte la hit Impact con Robyn & Channel Tres.

Come stai?

Benissimo. È fantastico essere qui. La reputazione dello Sziget è straordinaria, è uno dei festival europei più importanti. Negli ultimi cinque anni ho trascorso tanto tempo negli Stati Uniti d’America, quindi ora è bello essere tornato in Europa, nello specifico in Ungheria.

Cosa dobbiamo aspettarci dal tuo show?

Sicuramente tanta energia e momenti in cui lasciarsi trasportare dalla musica dance. Sarà una grade festa!

Cosa vuoi che le persone portino a casa dal tuo concerto?

Spero che le persone possano provare emozioni. Quando vado ai concerti o a una festa il mio momento preferito è quello euforico, quindi è ciò che voglio trasmettere.