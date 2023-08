Classe 1995, Adam Pavlovčin, questo il nome all’anagrafe, potrebbe essere erroneamente definito the next big thing, ma in realtà lo è già. Il cantante si è esibito sul palco dell’ibis X ALL Europe dello Sziget Festival portando pop, dance, ballerini, coreografie e tutti gli elementi caratteristici degli show dei nomi più altisonanti della scena internazionale. Lo abbiamo intervistato prima della performance.

ADONXS, la rising star del momento: "voglio costruire una forte connessione con il mio pubblico"

Cantante, autore e ballerino, ADONXS è pronto alla conquista delle classifiche. L’artista ci ha raccontato l’emozione di prender parte a uno degli eventi musicali europei più noti a livello internazionale, la nascita delle sue canzoni e il sogno di gareggiare all’Eurovision Song Contest.

Il concerto, dalla durata di un’ora, ha visto l’artista coinvolgere e rapire i presenti. Due ballerini lo hanno affiancato per la durata dello show, immancabile un cambio d’abito con il secondo outfit simile a quello sfoggiato nel videoclip del nuovo singolo No Common Measure. Lo abbiamo intervistato poco prima dell'inizio dello show.

Partiamo dallo Sziget, pronto per salire sul palco?

Sono davvero emozionato, non vedo l’ora. Non so cosa aspettarmi, è la mia prima volta in Ungheria, quindi non ho idea di come sia il mio seguito qui. Il fatto che ci siano grandi nomi mi motiva a realizzare il miglior show possibile. Sono così felice di esibirmi in un palco così grande, credo sia accaduto soltanto un’altra volta. Posso portare i miei ballerini e la band al completo, sarà un’esperienza fantastica anche per noi.

Cosa vorresti che le persone si portassero a casa?

Amo il visual delle performance, i ballerini e le coreografie, voglio che come prima cosa le persone si divertano e sentano le nostre vibrazioni così da ballare tutti insieme. Alla fine di ogni giornata è importante lo scambio di energia. Non sono lì da solo, ma insieme a loro e spero nasca una connessione. Alcune mie canzoni sono tristi oppure ballad, ma vorrei che le persone riconoscessero comunque una loro storia in quelle parole e trovassero una propria forza.