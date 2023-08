Sziget, Mimi Webb: “Ognuno merita di poter inseguire i propri sogni"

Dal girl power alla voglia di trasmettere emozioni per poter rientrare in contatto con sé stessi, Mimi Webb ci ha aperto le porte della sua musica. La cantante britannica, classe 2000, sarà tra gli artisti a esibirsi sul palco del Main stage dedicated to Dan nella terza giornata dello Sziget Festival

Mimi Webb non è the next big thing perché è già realtà. La cantante britannica è tra gli artisti chiamati a esibirsi sul palco del Main stage dedicated to Dan nella terza giornata del coloratissimo Sziget Festival che nelle scorse ore ha tagliato il traguardo storico di dieci milioni di presenze. Brani pop, influenze dance e testi che raccontano le emozioni di una generazione, Mimi Webb è la popstar pronta a dominare la scena discografica mondiale. L’abbiamo intervistata a poche ore dalla sua performance.