Sziget, Imagine Dragons fuoriclasse e YUNGBLUD travolge con il punk

Gli Imagine Dragons hanno messo a ferro e fuoco il palco, il cantante Dan Reynolds ha ricordato l’importanza della salute mentale: “Prendetevi il tempo necessario”. YUNGBLUD ha travolto il pubblico con la sua energia promettendo: "Torneremo in Ungheria". Call Me Karizma ha confermato di essere pronto a dominare la scena punk rock internazionale: “Il tema dello Sziget è l’amore e voi me ne state dando tanto”. Spazio poi come sempre agli appuntamenti che arricchiscono la programmazione dell’evento

Sziget Festival , venerdì 11 agosto: dal concerto esplosivo degli Imagine Dragons al punk rock di Call Me Karizma passando per l’energia travolgente di YUNGBLUD. La seconda giornata dell’appuntamento ( FOTO ), in programma fino al 15 agosto, ha portato un’altra ondata di musica, divertimento e allegria.

Un boato ha accolto il cantante che ha immediatamente dato il via a un concerto esplosivo tra coriandoli, fumo e giochi di luce. Proposte tutte le hit più amate, tra le quali Whatever It Takes, Top of the World, Bones, Radioactive e Demons, quest’ultima introdotta ricordando l’importanza della salute mentale : “Prendetevi il tempo necessario che vi serve per fare le cose che siete nati per fare. La vostra vita vale la pena di essere vissuta, prendetevi cura della vostra salute mentale”.

La risposta dei presenti è stata così forte da strappare una promessa al cantante: “Vi prometto che ogni anno torneremo in Ungheria”. Proposti anche i brani Medication e I think I’m OKAY.

Il cantante britannico ha mostrato come il punk sia più in vita che mai con uno degli spettacoli più entusiasmanti di queste prime due giornate. Per quanto riguarda l’outfit YUNGBLUD ha scelto principalmente il bianco e il nero come un moderno Pierrot che però ha tutto l’amore del suo pubblico. Tra le esibizioni più sentite quella di fleabag.

Il Main stage dedicated to Dan ha ospitato anche YUNGBLUD , introdotto da alcune immagini dal backstage che lo hanno ripreso ammiccare alla telecamera come a voler anticipare la grande esibizione che da lì a breve avrebbe regalato.

Restando sempre in tema punk, spazio a Call Me Karizma, tra gli astri in maggior ascesa del genere. Alle 23 il palco ibis X ALL Europe ha ospitato il cantante statunitense: “Dagli Stati Uniti all’Europa, qui mi sento a casa. Non ero mai stato in Ungheria e voi mi avete dato un benvenuto straordinario".

Pubblico estasiato, tanta grinta e voglia di raccontarsi, il cantante ha proposto i suoi brani più celebri, tra i quali Dead Body, Animals, Samurai, Down e Monster. Call Me Karizma ha invitato tutti a divertirsi ricordando anche la natura del Festival: “Il tema dello Sziget è l’amore e voi me ne state dando tanto”.