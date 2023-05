Sziget Festival 2023, tra gli artisti italiani anche i Santi Francesi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Torna il Lightstage nel Sziget Festival 2023 con una line up potenziata da 20 a 23 live nei sei giorni e un’importante rappresentanza italiana. Nel 2023 si celebrerà la decima edizione del Lightstage sotto la direzione artistica di Ettore Folliero dell’Alternativa Events. Questo boutique stage da anni ospita nomi noti al grande pubblico ma anche artisti in rampa di lancio verso una carriera artistica conclamata. La multinazionalità e il multigenere costituiscono un punto fermo nella scelta musicale che presta anche una particolare attenzione nel garantire una folta presenza femminile tra i nomi in cartellone. In passato sono stati tantissimi gli italiani ospitati e poi divenuti star nel mercato discografico. Ricordiamo tra gli altri: Tananai, Joan Thiele, Pinguini Tattici Nucleari, La Rappresentante Di Lista, Pop X e Gio Evan.

Esibizioni live e djset si alterneranno durante il pomeriggio e la notte, per una lista di nomi provenienti da tutta Europa e non solo, offrendo una vetrina all’interno di uno dei festival più grandi e visitati al mondo nella spettacolare isola di Obuda in Budapest. Anche nel 2023 l’organizzazione attende oltre 450.000 visitatori. Tra gli artisti del belpaese di quest’anno, spiccano nomi come gli Extraliscio con il loro “punk da balera”: la musica che ha fatto ballare intere generazioni in un’esplosione di suoni, ironia, gioia e leggerezza. I Meganoidi storica band sky italiana che si presenteranno con un set molto rock non dimenticando le loro hit come “Zeta Reticoli” e “Supereroi contro la municipale”, permisero a questo genere di entrare in classifica. I Santi Francesi il duo di “Non è così male”, vincitore di X Factor 2022, dopo un tour nei club concluso con successo, continuano con l’estivo passando per il Sziget Festival. Studio Murena che invaderanno il palco con uno stile che unisce Rap/HipHop/Jazz, Savana Funk e i loro live psichedelico travolgente e i Dumbo Gets Mad duo italiano Pop/Psichedelico formatosi a Los Angeles. Una nota a parte la meritano The Big Ska Swindle, vecchia conoscenza del Lightstage che per il 2023 si presenteranno a supporto del Grammy Awards King Hammond, icona londinese del 2 Tone Ska. Completano la lista i Palmaria, il duo “Hypnotic Pop” residenti ormai da anni a Londra e i Red Room, giovane e talentuosa band Rock & Roll che sta riportando in auge uno stile che con questa anima teen sta riscoprendo un’energia fresca ed esplosiva grazie al suo frontman Gianluca Amoruso capace anche di duettare senza timori con Billie Joe dei Green Day durante il live all’ippodromo di Milano nel 2022.